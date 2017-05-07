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女大生協助彩妝 阿嬤粉墨登場歡慶母親節

2017-05-07  15:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市青陽關懷協會今天在永康區探索公園，舉辦母親節聯歡活動，邀請社區阿嬤獻藝，粉墨登場前，10位女大學生犧牲假期，專程擔任彩妝義工，並進行基礎保養，讓長輩們的膚色看起來更加粉嫩，開心地上台表演，更重要的是，享受了難得的美容體驗。

10位女大生來自台南應用科大美容造型設計系，帶隊的王巧玲表示，從網路上得知這場活動後，就趕緊聯繫協會，志願幫忙彩妝工作，並邀集學妹們共襄盛舉，一起為阿嬤服務。

這場母親節聯歡活動今天下午展開，除了青陽的不老舞團之外，永康、潭頂、社內、西灣、新市等社區照顧關懷據點的阿嬤們，也應邀登台表演才藝，50位年過7旬的銀髮族攜手同樂。

各團隊上台前，由南應大的學子們協助進行皮膚的基礎保養，之後再展開彩妝工作，多以粉嫩色系為主，讓阿嬤們看起來更年輕。

不少阿嬤直言，這輩子首度體驗彩妝，感覺氣色好多了，真的很感動，表演時也更加起勁。

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  • 南應大的學子用心為阿嬤們化美妝，讓她們可以漂亮登場。（記者吳俊鋒攝）

    南應大的學子用心為阿嬤們化美妝，讓她們可以漂亮登場。（記者吳俊鋒攝）

  • 南應大美容造型設計系的學子們擔任義工，協助阿嬤們彩妝。（記者吳俊鋒攝）

    南應大美容造型設計系的學子們擔任義工，協助阿嬤們彩妝。（記者吳俊鋒攝）

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