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恆春漁會生鮮市場租約爭議 漁會、攤商互控

2017-05-07  15:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日前漁會選舉中，在野派扳倒當權派的恆春區漁會，新團隊上任後，發現漁會大樓旁的生鮮市場販賣區租約有爭議，日前要求攤商儘速遷移，否則將執行斷水斷電引發抗議，本與攤商協調10日撤離，今早卻突然將攤商器具搬離，引發攤商不滿到派出所提告毀損。漁會代總幹事江家蓁強調，因合約違法且有偽造文書之嫌，內部決定提早要求攤商撤離，也早已發出公文，一切合乎法令規定。

10多名攤商今早氣憤難平，在屏縣議員陳文弘、漁會代表張齊嘉及龍水里長張清彬等人陪同下，前往龍水派出所報案，控訴漁會經營團隊「鴨霸」，在未提前告知的情況下，連夜將他們的生財器具放在戶外日曬雨淋，怒告恆春區漁會團隊「毀損」。

多名攤商表示，日前協調說好10日才撤離，但今天凌晨室內裝潢卻突然遭拆除並搬出器具，事前完全沒收到通知，只看到沒人營業且大門深鎖的大樓貼著告示，到場聲援的陳文弘也痛批「不待司法就強拆強撤，也沒會同轄區警方及里長，實在太過鴨霸！」

對於攤商控訴，漁會代總幹事江家蓁指出，攤商的契約在選後就任前臨時簽訂，且簽約日期有偽造之嫌，都足以證明契約不合法也不成立，加上理事會及內部作業問題，決定在7日完成撤離清空，5日也已公告提醒攤商，一切都依規定執行，但仍尊重攤商提告的權益。

屏東縣議員張榮志表示，漁會除了遭前任團隊簽下許多不合法契約，也被違法掏空千萬，一度發不出人員薪水，還得靠江家蓁先支應100萬救急，他將協助新經營團隊找出禍首；張也強調，與違法契約攤商協調過程，常看到縣府某助理在現場，他呼籲縣長潘孟安親自出面處理，不要在背後下指導棋。

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  • 恆春漁會攤販怒告漁會未事先告知，就將他們的生財工具「搬出」。（記者蔡宗憲攝）

    恆春漁會攤販怒告漁會未事先告知，就將他們的生財工具「搬出」。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春漁會攤販置於攤位上的器具，被搬到戶外堆成一片。（記者蔡宗憲攝）

    恆春漁會攤販置於攤位上的器具，被搬到戶外堆成一片。（記者蔡宗憲攝）

  • 漁會稱早已發出公文預告此事。（記者蔡宗憲攝）

    漁會稱早已發出公文預告此事。（記者蔡宗憲攝）

  • 漁會攤位遭一夜清空。（記者蔡宗憲攝）

    漁會攤位遭一夜清空。（記者蔡宗憲攝）

  • 大批攤商擠入派出所提告漁會。（記者蔡宗憲攝）

    大批攤商擠入派出所提告漁會。（記者蔡宗憲攝）

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