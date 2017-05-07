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全國躲避球賽閉幕 中市拿下國小組3冠軍

全國躲避球錦標賽競爭激烈。（記者張存薇攝）

2017-05-07  15:05

〔記者張存薇／台東報導〕第18屆全國躲避球錦標賽一連3天在台東開戰，今天決賽激烈廝殺，國小組冠軍均為台中市拿下，大甲、東園、新興國小分別拿下國小男童、女童與混合組冠軍。

為提升台東躲避球風氣，台東縣政府全力爭取，全國錦標賽首度移師台東舉行，共有158隊、3200位選手對壘，新式躲避球國小組12人比賽，國中及公開組則有10人下場，分別在縣體育館、台東高中、台東高商、新生國中等場地舉行。

躲避球比團隊合作，也考驗個人臨場判斷，球在場中不斷快速穿梭，防守方則快速移動換位，只要有球員攔下險球，現場立刻歡聲雷動，十分熱血。

比賽成績今天下午出爐，各組冠軍分別為國小南童台中市大甲、女童台中市東園、混合組台中市新興，國中男子組冠軍彰化縣溪州、女子組嘉義市嘉義，公開男子組新北市三多校友、女子組為新北市三多，壯年男子組高雄市鳳翔之友、女子組為台東縣瑪拉斯達隊。

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  • 全國躲避球錦標賽競爭激烈。（記者張存薇攝）

    全國躲避球錦標賽競爭激烈。（記者張存薇攝）

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