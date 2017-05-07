來台教書23年 美籍教師獲准永久居留

2017-05-07 15:03

〔記者王冠仁／台北報導〕來台23年的美國籍教師李孟尼（William Mooney Jr.），目前任教於文化大學語文中心，他因為幫助學生尋找學習動機，對學生情況瞭若指掌，被學生稱作「生命導師」，他日前向移民署申請外僑永久居留證也獲准。

移民署指出，李孟尼的中文名字其實是從孔子（字仲尼）與孟子中各取一字，今年54歲的他，畢業於美國喬治亞大學英國文學碩士，專長是英國文學創作與教學。他原本想到廈門教書，卻因碰上天安門事件，美國政府取消專案計畫，他改來台灣旅遊，進一步愛上台灣。

李孟尼認為，美國學生在念高中時已經「享受人生」，上大學會比較知道要學什麼知識，但台灣學生不知為何上大學，沒明確目標，所以他希望他的學生有動機可以主動學習、點燃興趣，建立學習與未來人生的關聯性。

3年前從李孟尼門下畢業、現任職於英業達集團的張竹君，很感謝李教導，她發現每堂課老師都精心設計，對每個學生缺點都能對症下藥，大家都獲益良多。