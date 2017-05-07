夫驟逝、獨力養4兒女 罹癌單親媽轉念度難關
2017-05-07 14:59
單親媽媽陳秀花（左）與台東家扶中心社工羅詩媛（右）比出心心相連的手勢，象徵一家人的團結，度過各種難關。（記者王秀亭攝）
〔記者王秀亭／台東報導〕母親節將至，51歲單親媽媽陳秀花曾經歷丈夫驟逝、自己罹患乳癌，又要扛起扶養4名兒女之責，她說，曾經一家5口只剩10元可以度日，學會轉念，一步步走下去，困難一定可以迎刃而解，其樂觀精神獲選台東家扶中心自強媽媽。
陳秀花原本與丈夫靠著打零工扶養4名年幼的兒女，在最小的一對龍鳳胎4歲時，丈夫因猛爆性肝炎驟逝，家庭面臨巨變，迎接而來的是債務及無以為繼的生活。
「我要像大樹一樣不能倒」，陳秀花沒有時間怨天尤人，立即扛起照顧家庭重責，白天採荖葉、晚上洗碗盤，能多賺一些就賺。
最窮時口袋只剩下10元，年幼的兒女吵著想吃糖，陳秀花無奈之下摸摸口袋，只能掏出10元，放在電視上，告訴孩子們「這個硬幣是這個月的生活費，拿走就沒錢吃東西了。」
她說，米麩是4名兒女的唯一零食兼正餐，2包100元可以吃一個星期，別人是泡成糊狀下肚，兒女們卻是將米麩粉放入口中再加水，「這樣比較有飽足感」。
兒女逐漸長大之際，陳秀花發現罹患二期乳癌，「這是僅次於丈夫驟逝的最大打擊」，原已萬念俱灰，想起兒女還小，只好鼓起勇氣，動手術接受化療，陳秀花說，化療時身體疲倦，有嘔吐、暈眩等症狀，索性先理個大光頭，反問女兒「帥嗎？」雖是無奈，卻希望兒女能樂觀接受。
陳秀花抗癌成功進入第6年，最小的兒女也已高中二年級，陳秀花仍是以採荖葉為生，她說，與其說是工作，不如把種荖葉想成是樂趣，雙手上下左右地採荖葉，讓自己一邊工作，一邊為雙手做復健，而且荖葉照顧好，收成佳，自己就有穩定收入，何樂而不為。
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