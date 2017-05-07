客家桐花祭在外埔 吸引近千人參與
2017-05-07 14:52
台中市客家桐花祭在外埔舉行，近千位民眾參與健行。（外埔區公所提供）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市客委會今天在外埔區六分農藝傳坊舉辦客家桐花祭活動，吸引近千人參與，民眾一早到外埔桐花步道健行，並DIY紅龜粿，十分熱鬧。
台中市客家桐花祭，今天上午在外埔區六分里農藝傳坊舉辦，外埔區長卓義騰，市議員李榮鴻及台中市體育總會秘書長楊永昌等與民眾一起到桐花步道健走，為活動揭開序幕。立法院副院長蔡其昌及台中市客委會主委劉宏基也出席與會。
外埔區長卓義騰表示，每年桐花祭都是地方重要的活動，去年首次以別開生面的客家桐花婚禮呈現，獲得很大迴響，林佳龍市長及蔡其昌副院長都親臨證婚。今年區公所為均衡地方發展，移師農藝傳坊，與六分里的健走米食文化活動結合，希望透過桐花祭健走活動，讓遊客鄉親能走出健康、走出幸福、走出快樂。
今年桐花祭場地緊臨2018臺中世界花博外埔展區，卓義騰表示，中央及市府將透過花博，把具精緻農業特色的外埔區打造成台灣農業國際行銷與研發的農業重鎮，市長林佳龍並爭取到2020年世界蘭花會議在外埔展區舉行，再結合水流東休閒農業區，外埔區成為大台中農業休閒觀光的重鎮，指日可待。
立法院副院長蔡其昌也參與在外埔區舉行的台中市客家桐花祭活動。（外埔區公所提供）
台中市客家桐花祭在外埔區舉行，現場有傳統米食推廣活動，外埔區長卓義騰跟著志工媽媽學做紅龜粿。（外埔區公所提供）
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