Airbnb進軍台灣 觀光局籲：主動查核非法日租業者

2017-05-07 14:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Airbnb今年推出繁體中文介面，進軍台灣市場，提供超過300個房間供使用者租用，不過此舉恐衝擊台灣旅宿業，加上還有安全、合法性等問題，引起外界討論。

觀光局表示，Airbnb有交易事實且有一定經營規模，應繳納營業稅並在台設立分公司，以納入台灣管理機制，同時呼籲Airbnb應和合法旅宿業者合作，主動盡到查核責任，排除非法日租業者。

觀光局旅宿組表示，非法日租業者若刊登廣告，觀光局和地方都會主動稽查，即使是刊登在Airbnb網站上仍是違法，這點Airbnb應盡到主動查核責任，拒絕非法日租業者刊登廣告在網站上。Airbnb以共享經濟為概念，若當地民眾提供偶爾空出來的房間供租用，目前仍不算違法，前提是不能以營利為目的，主要是不能與非法日租業者合作。

觀光局也表示，目前各國對於當地民眾透過Airbnb出租房間，仍持保留態度，觀光局未來也會研擬相關規定，明確規範是否合法。