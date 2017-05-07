璞園球星來了！農博當一日店長

超級籃球聯賽（SBL）「桃園璞園建築籃球隊」球員受邀農博擔任輕食賣店的一日店長。（記者李容萍攝）

2017-05-07 13:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農業博覽會到底有多少人來參觀？桃園市政府發布農博五一勞動節連假期，有近500萬人次參觀，被外界質疑「灌很大」！對此，市府新聞處處長張惇涵駁斥說：市府是用16個出入口人次算，是計算人次，不是人數，農博八大展區，占地8公頃的植物地景，是民眾最愛自拍地點，五一連假期間，接駁車幾乎班班坐滿，各展區擠滿人潮，另外，蔡英文總統明天上午將專程參訪農博。

張惇涵說，這個方法在國內大型活動都是如此計算，桃園農博已經很成功了，沒有人數不足的壓力，也不必灌水。農博沒有賣票，經統計30公頃開放式的展區，16個出入口800萬人次，就算重複4次，也有200萬人，農博還是每天滿載， 市府希望民眾把握時間，於14日前到農博參觀。

這兩天是農博展出倒數第2個週末假期，昨天安排「寵物野餐日」，免費幫毛小孩接種疫苗植晶片，邀請Lamigo球星擔任一日輕食店長活動，今天還有超級籃球聯賽（SBL）「桃園璞園建築籃球隊」球員林金榜、彭俊諺、李啟瑋、施晉堯，受邀擔任輕食賣店1號店「阿公的香水檸檬」和「一抹綠」的一日店長，與民眾近距離互動。