花火節後全島停電 澎湖吉貝島來電了
2017-05-07 16:30
首次上稿 13:19
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更新時間 16:30
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節昨晚移師吉貝島舉行，官方「號稱」6000人登島，但在燦爛花火過後，今晨吉貝卻全島大停電，原本預估下午4時後才能全島復電，經台電緊急派員登島搶修，於停電約11個小時後，吉貝島在下午3時39分順利恢復供電。
今年澎湖國際海上花火節規劃巡迴各鄉市舉辦，除了馬公市觀音亭園區為基本施放地點外，其餘結合4鄉1市農特產活動促銷觀光，立意相當良善，希望讓各鄉市民眾都能欣賞花火燦爛升空的美景，並帶動觀光產業，但配套設施卻略顯不足，也因此2場都發生問題。
首場望安離島花火，發生遊艇擱淺沉沒，與夜航設施不足有關；昨日第二場吉貝花火，澎湖縣政府致力於運能改善，但不料瞬間湧入的遊客群，也讓電壓瞬間爆表，導致吉貝全島大停電，清晨4時23分發生停電故障後，上午7時台電雇船登島查看，發現是赤崁地下水庫旁開關跳脫，導致險礁及吉貝623戶停電。
根據台電表示，故障點在吉貝海底電纜上岸處至舊電廠開關處，預估下午4時修復，疑似電力負載過重所致；除了電力無法負荷跳電以外，吉貝沙尾電信不通及公廁也無法負荷，小島承載量不足問題也一一浮現，凸顯基礎設施改善為當務之急，但離島有淡旺季，需求量差異又相當大，要各單位投下巨額成本改善也不符效益，成為施政者兩難。
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