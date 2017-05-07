台南市龍崎掩埋場延展 2年 牛埔居民誓言反對
2017-05-07 13:15
牛埔里舉辦母親節餐會，反掩埋場議題仍是全場焦點。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕引發污染與安全等爭議的台南市龍崎掩埋場，因經濟部同意輔導案再展延2年，不少居民氣憤，要求中央講清楚、說明白，在企業界的情義相挺下，當地的牛埔里今天舉辦母親節餐會，父老們誓言堅決反對該設置計畫，更呼籲總統蔡英文召開儘速環保國是會議，徹底解決全面性的事業廢棄物處理問題。
牛埔里的母親節餐會今天中午在當地活動中心舉行，席開11桌，邀請名單由各鄰安排，7旬以上的長輩，還致贈水果禮盒，大小朋友同樂，提前慶祝。
里長陳永和表示，餐會的經費，以及60盒水果，全都來自大家的捐贈，「經濟部無情打壓、企業界有義贊助」，而市議員蔡旺詮也專程聲援，令人感動。
陳永和批經濟部未與地方溝通，擅自展延，也希望市政府不要核發水土保持施工許可證，擋住有河川污染與斷層安全等疑慮的這區事業廢棄物綜合處理中心計畫案。
陳永和也抨擊很多民代「玩假的」，之前一起加入反對的行列，卻對經濟部的展延悶不吭聲，形同默許，叫人遺憾。
陳永和強調，若政府覺得事業廢棄物的問題必須去面對、處理，蔡總統就應該更加正視，召開環保國是會議，找出徹底解決之道，不該讓龍崎牛埔成為決策草率的實驗品。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又是酒駕肇事！21歲男駕BMW撞死76歲老婦
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 自由廣場》一個鐵道迷的台灣想像
- 自由廣場》青年窮忙 老年窮
- 中資散退？Q1來台買樓創21季新低
- 首個低碳示範社區 「九份子」動起來
- 邊唱歌邊逛大街 拉K被逮正著
- 被打壓後再狂言 徐曉冬：海豹部隊活不過3分鐘
- 左撇子詹姆斯 學喬丹變「右派」
- 待轉遭BMW高速撞上 機車解體老嫗慘死
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- 馬克宏娶某大姊 反變女性吸票機
- 人肉盾牌拒捕 海巡5彈制伏中國船
- 喬外資 全台狂掃地
- 中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT chair candidates exchange barbs
- 賴芊合自曝險被性侵 學長半夜企圖闖家門
- 【小小說】一個妻子的日常
- 德漢諾威驚見二戰未爆彈 逾5萬人今天疏散
- 金泉男網挑戰賽》雨不停 小寶雙打「金」拖磨
- （影音）春風衰事連環爆 認「女友跟砲友一樣多」
- 役男不守靶場紀律還打傷鄰兵被移送 並罰7天禁足
- 蛙王破大會 汪星人上頒獎台
- 童仲彥宣戰補教名師劉毅！舊愛邱惠美慘淪「敵人」....
- 豬哥亮病房戒備森嚴 出動警察趕人
- A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩
- 故事》跟著府城的視覺系文青醫師，來趟日治晚期的台南美食巡禮！
- 赴行政院拜會林全討預算？柯：主要談軌道建設
- 《半小時驚醒1次》照顧罕病兒 單親媽夜難眠
- 心率帶報數據 江念欣的「貼身」功臣
- 全大運》舉重「大力士」陳士杰忍骨刺之苦 三破大會紀錄
- 失竊自行車1天尋回 正妹讚警「太神奇了」
- 屏東疑虐童腦出血案 狠心母及繼父被羈押
- 八德、觀音區 表揚模範母親
- 相褒歌 長笛家蔡佳芬：台灣本土音樂DNA
- 鳥群在暴風雨中飛行 撞上摩天大樓慘死
- 參加屏東同鄉會 蔡英文：研究評估高鐵延伸屏東
- 焦點評論》防洪郝棄保 吳力拚一輪過半
- WHA明報名截止 衛福部長：再沒收到就開記者會
- 泰國「內褲叢林」引撻伐 軍方下令剷除！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南市龍崎掩埋場延展 2年 牛埔居民誓言反對
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分