台南市龍崎掩埋場延展 2年 牛埔居民誓言反對

牛埔里舉辦母親節餐會，反掩埋場議題仍是全場焦點。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-07 13:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕引發污染與安全等爭議的台南市龍崎掩埋場，因經濟部同意輔導案再展延2年，不少居民氣憤，要求中央講清楚、說明白，在企業界的情義相挺下，當地的牛埔里今天舉辦母親節餐會，父老們誓言堅決反對該設置計畫，更呼籲總統蔡英文召開儘速環保國是會議，徹底解決全面性的事業廢棄物處理問題。

牛埔里的母親節餐會今天中午在當地活動中心舉行，席開11桌，邀請名單由各鄰安排，7旬以上的長輩，還致贈水果禮盒，大小朋友同樂，提前慶祝。

里長陳永和表示，餐會的經費，以及60盒水果，全都來自大家的捐贈，「經濟部無情打壓、企業界有義贊助」，而市議員蔡旺詮也專程聲援，令人感動。

陳永和批經濟部未與地方溝通，擅自展延，也希望市政府不要核發水土保持施工許可證，擋住有河川污染與斷層安全等疑慮的這區事業廢棄物綜合處理中心計畫案。

陳永和也抨擊很多民代「玩假的」，之前一起加入反對的行列，卻對經濟部的展延悶不吭聲，形同默許，叫人遺憾。

陳永和強調，若政府覺得事業廢棄物的問題必須去面對、處理，蔡總統就應該更加正視，召開環保國是會議，找出徹底解決之道，不該讓龍崎牛埔成為決策草率的實驗品。