查扣禁酒大量減少 印度警方：老鼠喝掉了！

印度比哈爾邦去年4月開始禁酒，但有外媒報導指出，近日來這些被看管的禁酒大量減少，當地警方回應說，消失的禁酒是被老鼠扭喝掉了。（圖截自網路）

2017-05-07 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕為了減少家暴、騷擾案件，印度東部比哈爾邦（Bihar）去年4月開始禁止銷售與飲用酒精，禁令上路後，當地警方沒收了大量禁酒。但有外媒報導指出，比哈爾邦近日來發現，被警方看管的禁酒竟大量減少，當地警方則回應說，消失的禁酒是被老鼠扭開瓶塞喝掉了。

綜合外媒報導，比哈爾邦禁酒令實施至今已13個月，當局也沒收超過90萬公升的禁酒，許多警察局的空間不但不夠，還要到外面租倉庫來存放。但近日比哈爾邦當局發現，許多警察局保管的禁酒卻離奇減少，帕特納市（Patna city）的警察局長馬哈拉傑（Manu Maharaj）表示，據他屬下的調查結果，消失的禁酒應該是被老鼠扭開瓶塞喝掉了。

馬哈拉傑說，自己懷疑下屬的說法，他認為這些消失的禁酒應該被不肖警員喝掉或違法販售，目前印度當局已下令調查，所有警局都需清點沒收禁酒的數量，員警們也必須接受酒測。