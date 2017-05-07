| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

查扣禁酒大量減少 印度警方：老鼠喝掉了！

印度比哈爾邦去年4月開始禁酒，但有外媒報導指出，近日來這些被看管的禁酒大量減少，當地警方回應說，消失的禁酒是被老鼠扭喝掉了。（圖截自網路）

2017-05-07  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕為了減少家暴、騷擾案件，印度東部比哈爾邦（Bihar）去年4月開始禁止銷售與飲用酒精，禁令上路後，當地警方沒收了大量禁酒。但有外媒報導指出，比哈爾邦近日來發現，被警方看管的禁酒竟大量減少，當地警方則回應說，消失的禁酒是被老鼠扭開瓶塞喝掉了。

綜合外媒報導，比哈爾邦禁酒令實施至今已13個月，當局也沒收超過90萬公升的禁酒，許多警察局的空間不但不夠，還要到外面租倉庫來存放。但近日比哈爾邦當局發現，許多警察局保管的禁酒卻離奇減少，帕特納市（Patna city）的警察局長馬哈拉傑（Manu Maharaj）表示，據他屬下的調查結果，消失的禁酒應該是被老鼠扭開瓶塞喝掉了。

馬哈拉傑說，自己懷疑下屬的說法，他認為這些消失的禁酒應該被不肖警員喝掉或違法販售，目前印度當局已下令調查，所有警局都需清點沒收禁酒的數量，員警們也必須接受酒測。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 老鼠
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：查扣禁酒大量減少 印度警方：老鼠喝掉了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.