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騎電動輔助自行車酒駕沒事？ 外勞瘋騎事故暴增

2017-05-07  13:05

〔記者湯世名／彰化報導〕許多來台工作的外勞並無台灣駕照，不過外勞圈盛傳騎乘「電動輔助自行車」，就算酒駕也不會被警察攔下開單，更不會因此觸犯公共危險罪，因此形成假日時電動自行車滿街跑，也因此事故頻傳，彰化縣去年光是電動自行車事故就高達228件，其中還造成1人死亡，警方粗估其中高達8成是外勞騎乘釀禍，多半以公共危險罪嫌移送法辦，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

本報記者今天利用假日前往彰化市火車站廣場周邊勘查，發現廣場聚集大批外籍勞工，且有許多外勞的確都是騎乘「電動輔助自行車」。依市價來看，電動輔助自行車一般為上萬元，頂級版不過2萬元左右，較一般機車動輒5、6萬甚至8、9萬元要便宜得多，因此甚獲外勞圈青睞。

警方指出，以往外勞出遊時多半騎腳踏車，但近年來因電動輔助自行車價格低廉，且外勞圈盛傳騎電動輔助自行車就算酒駕也不會被抓，不會觸犯刑法公共危險罪，讓假日街道出現不少這類車輛。彰化警方統計，去年全縣光是電動輔助自行車的事故就高達228件，其中還有1人不幸死亡，警方粗估這228件當中，有高達8成是外勞騎乘釀禍。

縣警局交通隊指出，目前人員騎乘的電動車輛初步分為3類，即電動機車（需駕照、需領牌照）、電動自行車（不用領牌、不須駕照）與電動輔助自行車。其中電動自行車與電動輔助自行車，儘管都不用課徵貨物稅、燃料稅，不用考駕照、不用辦理登檢領照，也不用繳牌照稅，但仍都算動力車輛，酒駕、肇事都須依公共危險罪嫌移送。

電動輔助自行車部分，因為同時有電力跟人力兩種動力來源，若肇事當時是以動力運轉，酒駕須依公共危險罪嫌移送，若能證明當時是以人力騎乘，則只需罰款300到600元，只不過騎士多半是使用電力，因此警方都會以公共危險罪嫌移送，呼籲民眾或外勞不要心存僥倖。

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  • 外勞圈盛傳騎電動輔助自行車酒駕不會被抓，造成這種車輛滿街跑，事故件數卻也暴增。（記者湯世名攝）

    外勞圈盛傳騎電動輔助自行車酒駕不會被抓，造成這種車輛滿街跑，事故件數卻也暴增。（記者湯世名攝）

  • 電動輔助自行車免車牌、免駕照，甚受民眾歡迎。（記者湯世名攝）

    電動輔助自行車免車牌、免駕照，甚受民眾歡迎。（記者湯世名攝）

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