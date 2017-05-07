市府轉運站打卡 母親節送100個手環

2017-05-07 12:48

〔記者張凱翔／台北報導〕為歡慶母親節，只要在五月十三、十四日上午十一時至下午二時，帶著媽媽到悠悠卡市府轉運站客服中心拍照打卡，就能得到施華洛世奇水晶悠遊手環，總共限量一百個。

悠遊卡公司表示，只要在五月十三、十四日到悠遊卡市府轉運站客服中心參加「我愛媽咪閃耀悠遊馨登場」活動，經過拍照、打卡並留言者，就送一個閃耀水晶悠遊手環。另，悠遊卡公司也提供買一送一優惠，現場購買「閃耀水晶悠遊手環」，除可享特價優惠外，再贈送不挑款「閃耀水晶悠遊手環」一個，數量有限，贈完為止。