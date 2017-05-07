全國省油車、電動車大賽 42隊參賽
2017-05-07 12:49
全國大專院校環保節能車大賽來了，省油車設計強調流線，輕量。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕青春就是要熱血！全國大專院校環保節能車大賽，今天在彰濱工業區鹿港區車輛中心，盛大登場！
今年共有42隊參賽，其中15隊是省油車隊、27隊是電動車隊；省油車比賽是參賽隊伍都採用同一組引擎來作為動力，最佳油耗的車輛就是冠軍；電動車比賽則是利用同一組電池來作為動力，展現最佳效率就是冠軍。
工研院企劃與研發處長王漢英表示，這項比賽是全國大專院校車輛學界的大事，尤其是今年是第25屆，許多學校都是學長帶著學弟代代參加，這個比賽是理論與實務的結合，不少早期的參加者都已經在學界、業者，也讓比賽為國內培養相關人才。
今年最特別的是邀請到「FSAE學生方程式賽車」實車示範活動，有來自清華大學、台北科技大學以、南台科技大學的現場示範；台北科大隊長張博翔表示，節能車強調的省油或是省電，但「FSAE學生方程式賽車」要兼顧性能與速度，將前往日本參賽，代表台灣展現實力。
大葉大學去年在省油車、電動車比賽都表現優異，大葉大學機械與自動化工程系主任紀華偉表示，學生設計採流線型，就是要抗風阻，增加穩定性。
全國大專院校環保節能車大賽來了，省油車率先登場。（記者劉曉欣攝）
「FSAE學生方程式賽車」，受邀參加節能車大賽實車示範，成為全場焦點。（記者劉曉欣攝）
「FSAE學生方程式賽車」，受邀參加節能車大賽實車示範，成為全場焦點。（記者劉曉欣攝）
大葉大學超炫的電動車，車體表面塗料還會隨光變化顏色。（記者劉曉欣攝）
大葉大學所設計的節能車，再度挑戰今年的省油車比賽。（記者劉曉欣攝）
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