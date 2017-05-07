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淡水古蹟文化輕旅行 幫你規劃7路線

淡水紅毛城園區主堡「安東尼堡」。（記者李雅雯攝）

2017-05-07  12:35

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水古蹟博物館串連區內文化資產景點，規劃出「淡水迷人好日子：一日半日文化輕旅行」等7條主題旅遊路線，帶著民眾認識、走遍歷史痕跡。

淡水地區坐擁豐富的文化資產，淡水古蹟博物館串連各個景點，安排出7條主題旅遊路線，包括「大手浪漫牽小手－約會當然這樣走」、「體力特別好－貪吃貪玩貪看一網打盡」、「親子假日小旅行」、「大河小體驗－親子半日輕鬆走」、「馬偕博士這樣走－水岸、洋風、咖啡香」、「忠肝藝膽半日文青」、「淡水卡麥拉－鏡頭下的淡水」，為到訪淡水地區的不同族群打造不同路線。

「大手浪漫牽小手－約會當然這樣走」建議民眾可從淡水街長多田榮吉故居作為走跳起點，在此景點可從高處眺望淡水河景，沿線能走訪真理街上的淡水小吃，再到訪前清淡水關稅務司官邸（俗稱：小白宮）；接著走訪馬偕博士故居、姑娘樓、牧師樓、紅毛城園區，接近黃昏日落時，再順路到海關碼頭賞夕陽。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅說，館方特別規劃7條主題路線串起淡水文化資產，引導民眾走訪淡水，認識淡水的歷史文化，相關詳細可在淡水古蹟博物館網頁查詢。

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  • 淡水海關碼頭。（記者李雅雯攝）

    淡水海關碼頭。（記者李雅雯攝）

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