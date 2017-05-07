花火節次日吉貝全島今大停電 台電搶修中

澎湖花火節今年移師吉貝島，不料昨晚吉貝島上花火燦爛，今天清晨便發生全島大停電。圖為日前澎湖花火節開幕式畫面。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-05-07 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖花火節今年移師吉貝島施放煙火，湧入6千多名遊客觀看，疑因大批旅客住宿導致用電量暴增，今（7）日清晨4點20分左右，吉貝島全島大停電，台電急運相關設備人力上島搶修，預計下午4點恢復供電。

綜合媒體報導，今年澎湖花火節移師吉貝島，超過6千名遊客湧入吉貝觀賞煙火，昨天盛大煙火照亮吉貝夜空，不料今晨卻傳出全島大停電的狀況，台電研判可能是大批觀光客到訪，因遊客住宿用電量暴增，使得吉貝島供電系統故障；台電初步檢測發現海底電纜正常運作，故障點可能在到岸至電廠間。

台電聞訊後已在早上7點40分加派人力處理，相關設備人力也急運吉貝島，台電表示，若事故點狀況可以順利排除，預估下午4時吉貝島可恢復供電。