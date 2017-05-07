| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

花火節次日吉貝全島今大停電 台電搶修中

澎湖花火節今年移師吉貝島，不料昨晚吉貝島上花火燦爛，今天清晨便發生全島大停電。圖為日前澎湖花火節開幕式畫面。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-05-07  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖花火節今年移師吉貝島施放煙火，湧入6千多名遊客觀看，疑因大批旅客住宿導致用電量暴增，今（7）日清晨4點20分左右，吉貝島全島大停電，台電急運相關設備人力上島搶修，預計下午4點恢復供電。

綜合媒體報導，今年澎湖花火節移師吉貝島，超過6千名遊客湧入吉貝觀賞煙火，昨天盛大煙火照亮吉貝夜空，不料今晨卻傳出全島大停電的狀況，台電研判可能是大批觀光客到訪，因遊客住宿用電量暴增，使得吉貝島供電系統故障；台電初步檢測發現海底電纜正常運作，故障點可能在到岸至電廠間。

台電聞訊後已在早上7點40分加派人力處理，相關設備人力也急運吉貝島，台電表示，若事故點狀況可以順利排除，預估下午4時吉貝島可恢復供電。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停電 台電 吉貝 澎湖花火節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：花火節次日吉貝全島今大停電 台電搶修中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.