發放育兒津貼 朱立倫籲中央統一標準

2017-05-07 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕衛福部成立少子化辦公室，訂定出生率從1/1000成長到6/1000的目標，至今卻未提出相應政策。各縣市為了拚生育率，分別祭出生育獎勵金與育兒津貼措施。新北市長朱立倫今天受訪表示，希望由中央制定統一標準，發放育兒津貼。

朱立倫今天出席板橋果菜市場開幕活動，媒體詢問，為刺激生育率成長，新北市的育兒津貼是否加碼？

朱立倫說，新北市有很多鼓勵措施，但希望中央能夠訂定統一標準，尤其是育兒津貼，如果由中央統一發放，會比較方便，各地方政府推動大家最關心的公共托育政策，或是結合私立機構的托育政策。

朱立倫舉例，新北市已經有48家公共托育中心，並與超過60家以上的私立托嬰中心合作，希望鼓勵更多家長，不只是生育的時候提供補助，或者是發放育兒津貼，更重要的是建構良好的托育環境。