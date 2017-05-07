| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

發放育兒津貼 朱立倫籲中央統一標準

2017-05-07  12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕衛福部成立少子化辦公室，訂定出生率從1/1000成長到6/1000的目標，至今卻未提出相應政策。各縣市為了拚生育率，分別祭出生育獎勵金與育兒津貼措施。新北市長朱立倫今天受訪表示，希望由中央制定統一標準，發放育兒津貼。

朱立倫今天出席板橋果菜市場開幕活動，媒體詢問，為刺激生育率成長，新北市的育兒津貼是否加碼？

朱立倫說，新北市有很多鼓勵措施，但希望中央能夠訂定統一標準，尤其是育兒津貼，如果由中央統一發放，會比較方便，各地方政府推動大家最關心的公共托育政策，或是結合私立機構的托育政策。

朱立倫舉例，新北市已經有48家公共托育中心，並與超過60家以上的私立托嬰中心合作，希望鼓勵更多家長，不只是生育的時候提供補助，或者是發放育兒津貼，更重要的是建構良好的托育環境。

廣告
  • 衛福部成立少子化辦公室拚生育率，新北市長朱立倫今天受訪表示，希望由中央制定統一標準，發放育兒津貼。（記者賴筱桐攝）

    衛福部成立少子化辦公室拚生育率，新北市長朱立倫今天受訪表示，希望由中央制定統一標準，發放育兒津貼。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少子化 朱立倫 育兒津貼
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：發放育兒津貼 朱立倫籲中央統一標準


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.