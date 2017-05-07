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熬過苦日子 10位視障模範母親受表揚

苗栗縣盲友愛心協進會今天上午表揚10位模範母親。（記者許展溢攝）

2017-05-07  12:13

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣盲友愛心協進會今天上午表揚10位模範母親，在母親節到來前，進行「視障者模範母親表揚」活動，後龍鎮長朱秋隆、縣議員鄭秋風等人，到場頒發牌匾給辛苦媽媽們，現場同時舉辦摸獎遊戲，場面歡樂、溫馨。

盲友愛心協進會總幹事曾正吉說，每年都會表揚優秀母親們，是希望透過這樣活動，讓更多人了解每一位媽媽的辛勞，多珍惜和家人相處時光。

今年盲友愛心協進會選出10位代表，包括來自後龍鎮許吳烏豆、三灣鄉徐淑鈺、頭份市蕭曉霞、竹南鎮劉秀琴、張秀惠，苗栗市林綠惠、羅邱梅蘭，苑裡鎮吳陳雲、易陳錦時，及通霄鎮郭月珠。

其中，63歲張秀惠育有2兒1女，卻在40歲因視網膜病變失明，從事按摩工作的她說，丈夫中風，家中所有重擔都在她身上，當時面對突然其來的人生轉變，心底很難過，尤其街坊鄰居總會投射異樣的眼光。

張秀惠表示，當時好想要一份工作，卻因眼睛的狀況屢屢碰壁，最後去學按摩，三更半夜聽錄音檔，就是要考過丙級按摩技術證照。這一路走來很苦，但為了家只好撐到現在。

她說，自己眼睛雖看不見，卻不認為自己是弱勢，只要抱著樂觀心態，即便在困境也能擁有美好的生活，她勉勵視障者，有時間、機會就要多跟外界互動、多參與各項活動，強調一定要走出去，人生才會有無限希望。

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  • 張秀惠（中間）兒子莊祖銘（左）陪同母親接受表揚。（記者許展溢攝）

    張秀惠（中間）兒子莊祖銘（左）陪同母親接受表揚。（記者許展溢攝）

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