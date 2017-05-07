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油價連三降！汽柴油明日分別降3角及4角

2017-05-07  12:11

〔記者林筑涵／台北報導〕考量國際原油產量減幅未如預期，因此中油及台塑宣佈，週一起汽柴油每公升分別降0.3及0.4元。

中油表示，本週原油價位雖有美國商用原油庫存連4降之利多護航，但受利比亞產量驟增與市場信心不足影響，油價仍處低檔震盪。因此，依浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.9元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.9元。

同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時起調整後92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.6元。

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  • 中油、台塑化分別宣布明天調降油價。（資料照，記者簡榮豐攝）

    中油、台塑化分別宣布明天調降油價。（資料照，記者簡榮豐攝）

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