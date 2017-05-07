| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

母親節限定！牧心憨兒手作翻糖蛋糕 找回媽媽少女心

牧心推出夢幻風的母親節限定翻糖蛋糕，翻糖造型都是憨兒們用模具一個個壓印製作。（記者王秀亭攝）

2017-05-07  12:03

［記者王秀亭／台東報導］牧心智能發展中心烘焙庇護工場一改往年的母親節蛋糕形式，以時下流行的翻糖結合杯子蛋糕，作出有小洋裝、高跟鞋、包包造型的6款夢幻的母親節限定蛋糕，盼在傳統的母親節蛋糕中，讓媽媽也能有個少女心。

牧心智能發展中心主任許秋霞表示，今年北上參加台北烘焙展時，發現翻糖是目前烘焙業的主軸，可以做出各式各樣的造型，遂思考著如何讓台東的消費者在母親節有不同的選擇。

許秋霞說，由於牧心經費有限，請不起師傅到台東教學，烘焙坊西點師傅周金榮扛起重責，與員工們創意發想，找出最適合、可讓庇護工場憨兒們親身參與的製程，幾經嘗試，終於選定六款造型，憨兒學員透過模具，壓印出洋裝、高跟鞋及包包等造型，再搭以不同的馬卡龍色，裝飾杯子蛋糕，就成為很夢幻的翻糖蛋糕。

許秋霞說，首度在母親節嘗試將大蛋糕改為4個1組、6個1組的小蛋糕，因為每個母親都歷經過小女孩拿著洋娃娃扮家家酒的時期，想延續兒時夢幻的感覺，讓母親也能擁有一顆少女心。

牧心母親節限定的翻糖蛋糕上周在門市推出後，第一天就有民眾下訂單，許秋霞說，至母親節前都可向牧心訂購，洽詢電話：089-237121。

廣告
  • 牧心烘焙坊的母親節限定蛋糕小而精巧。（記者王秀亭攝）

    牧心烘焙坊的母親節限定蛋糕小而精巧。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 母親節 牧心智能發展中心 翻糖蛋糕
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：母親節限定！牧心憨兒手作翻糖蛋糕 找回媽媽少女心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.