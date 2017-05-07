母親節限定！牧心憨兒手作翻糖蛋糕 找回媽媽少女心

牧心推出夢幻風的母親節限定翻糖蛋糕，翻糖造型都是憨兒們用模具一個個壓印製作。（記者王秀亭攝）

2017-05-07 12:03

［記者王秀亭／台東報導］牧心智能發展中心烘焙庇護工場一改往年的母親節蛋糕形式，以時下流行的翻糖結合杯子蛋糕，作出有小洋裝、高跟鞋、包包造型的6款夢幻的母親節限定蛋糕，盼在傳統的母親節蛋糕中，讓媽媽也能有個少女心。

牧心智能發展中心主任許秋霞表示，今年北上參加台北烘焙展時，發現翻糖是目前烘焙業的主軸，可以做出各式各樣的造型，遂思考著如何讓台東的消費者在母親節有不同的選擇。

許秋霞說，由於牧心經費有限，請不起師傅到台東教學，烘焙坊西點師傅周金榮扛起重責，與員工們創意發想，找出最適合、可讓庇護工場憨兒們親身參與的製程，幾經嘗試，終於選定六款造型，憨兒學員透過模具，壓印出洋裝、高跟鞋及包包等造型，再搭以不同的馬卡龍色，裝飾杯子蛋糕，就成為很夢幻的翻糖蛋糕。

許秋霞說，首度在母親節嘗試將大蛋糕改為4個1組、6個1組的小蛋糕，因為每個母親都歷經過小女孩拿著洋娃娃扮家家酒的時期，想延續兒時夢幻的感覺，讓母親也能擁有一顆少女心。

牧心母親節限定的翻糖蛋糕上周在門市推出後，第一天就有民眾下訂單，許秋霞說，至母親節前都可向牧心訂購，洽詢電話：089-237121。