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談家暴問題 柯文哲：美國人比台灣人熱心

家扶基金會今於公館自來水園區河濱公園舉行「不閉打小孩」公益路跑。（記者張凱翔攝）

2017-05-07  12:05

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席家扶基金會「不閉打小孩」公益路跑活動，柯文哲致詞表示，他在美國住過，和台灣人相較，美國人更「雞婆」，都很關心隔壁鄰居的狀況，不用「吵鬧」只要覺得情況怪怪的都會來關心，相較之下台灣人就是自掃門前雪。柯因此呼籲，只要發現異狀要勤打「一一三」婦幼保護專線，讓台北成為對小孩友善的環境。

家扶基金會今於公館自來水園區河濱公園舉行「不閉打小孩」公益路跑，只要捐贈10張發票就可免費參加，跑完3公里全程可得到小禮品和全家福拍貼照，今共約1200名親子參與。民眾盧小姐說，她是路跑達人、參加全台大大小小的路跑活動，但今天這場呼籲關懷家暴的活動，讓她覺得特別有意義；現場也許多爸媽帶著孩子報名參加，鳴槍起跑後一家人就悠哉地「健走」。

家扶基金會表示，「不閉打小孩」是指「不要生氣」、「閉上眼睛」、「打給家扶」、「小孩抱抱」、「還要大笑」，只要堅守五字訣就能減少憾事發生，路跑活動也能增進正向的親子關係。

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  • 柯文哲致詞表示，他在美國住過，相比台灣人美國人更「雞婆」，都很關心隔壁鄰居的狀況。（記者張凱翔攝）

    柯文哲致詞表示，他在美國住過，相比台灣人美國人更「雞婆」，都很關心隔壁鄰居的狀況。（記者張凱翔攝）

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相關關鍵字： 不閉打小孩 公益路跑 柯文哲 關懷家暴
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