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六房媽過爐已進斗六 沿路塞塞塞

六房媽鑾轎進入斗六郊區。（記者詹士弘攝）

2017-05-07  12:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度的雲林宗教盛事「六房天上聖母」（六房媽過爐）文化慶典，今天早上7點在斗南五股厝股紅壇起轎，早上11點六房媽鑾轎進入斗六郊區，由於沿路有數萬名信徒隨行，陣頭長達數公里，包括雲林路3段、保長路及附近農路，嚴重塞車，甚至出現車輛逆行現象，民眾如未參加宗教盛事，應儘可能避開附近路段。

六房媽會理事長吳錦宗表示，今年隨同過爐的除了5股36庄陣頭、信徒外，旅外的信徒也都會趕回來，預計有10萬人次參加。

至中午為止，六房媽鑾轎已進入斗六市，目前在雲林路3段，參與遶境與過爐的陣頭佔據外側側道，沿路塞車情形嚴重，另進入保長路後，附近農路幾乎全被車陣塞滿，行車困難；甚至在保長與明德北路後，還發現車輛雙向都逆向行駛的特殊現象。繞境隊伍經過道路兩旁住戶，除在家前準備香案拜拜外，信眾也準備西瓜、飲料、面紙及各式點心招待隨香信徒，相當窩心。

斗六雲林路三段外側車道全擠滿了陣頭及人潮。（記者詹士弘攝）

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