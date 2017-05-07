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防瞌睡、防洪警鈴 2國中生法國發明展拿獎

巴黎雷平發明展在法國時間6日頒獎，桃園市會稽國中學生張鈞翔（右二）和郭宇新（右一）年僅14歲，首次參展就拿獎，獲大會特別表揚。 （會稽國中提供）

2017-05-07  11:53

［記者陳昀／桃園報導］法國巴黎雷平發明展（Concours Lepine）法國時間6日頒獎，台灣有45人展出77件作品，桃園市會稽國中拿下二金一銅，學生張鈞翔和郭宇新年僅14歲，首次參展就拿獎，獲大會特別表揚。

張鈞翔以「防瞌睡警示器」獲得金牌，戴上裝置後，頭下傾到某個程度時將發出警示；靈感來自常在新聞看到有人酒駕或疲勞駕駛、打瞌睡而造成車禍，從發想到完成，花了約3個月完成。

郭宇新以「防洪警報器」獲得銅牌，可裝在室內，當水面到達一定高度便會發出警訊、減少災害，也是因為他家曾經水管破裂、淹水，才有了靈感。

會稽國中校長傅瑜雯指出，張鈞翔、郭宇新還帶了同校學生沈建智的「電源分享器」一起參展，拿下金牌，這個作品可以讓兩支手機互相充電，非常受到讚揚。 

傅瑜雯表示，除了感謝總領隊徐義權、社團指導教師官賢相外，多虧家長會贊助部分參展費用，加上張鈞翔和郭宇新的家長自費負擔旅費，才好不容易成行。

不過，最讓她欣慰的是，張鈞翔和郭宇新在參展期間，全程用英語向評審及觀展民眾解說作品，並接受當地電視台採訪，表現純熟的英語能力，可說是相當成功的國民外交。

台灣今年在雷平發明展獲得11金、23銀、40銅成績，以及一項特別獎。

桃園市會稽國中學生張鈞翔（右二）和郭宇新（右一）年僅14歲，全程用英語向評審及觀展民眾解說作品。 （會稽國中提供）

桃園市會稽國中學生郭宇新（右一）全程用英語向評審及觀展民眾解說作品。 （會稽國中提供）

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