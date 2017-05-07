連結在地與傳統 台東推名人菜飲食文化

蟳仔飯套餐融入台菜。（記者張存薇攝）

2017-05-07 11:51

〔記者張存薇／台東報導〕讓不一樣的飲食文化融入在地生活，台東縣一家飯店今天推出「名人菜講堂」，邀請台北林語堂故居主任蔡佳芳暢談林語堂最愛的「蟳仔飯」，業者江俊嶙表示，未來將持續推出系列名人菜，希望以多元、親民的飲食文化豐富在地生活，也能讓鄉親品嘗更繽紛的滋味。

台東縣是觀光大縣，飯店、餐飲越來越多元GAYA度假酒店執行長江俊嶙表示，曾任中研院長的胡適曾住過台東，父親胡傳更曾任台東知州，胡適和林語堂是好友，因此以林語堂最愛的一道菜做為名人菜首發活動，未來每月都會開辦文人雅士的名人菜講堂，下個月預計推出胡適一品鍋介紹。

文學大家林語堂最喜歡的是類似燉飯口感的「蟳仔飯」，作法是把蟳蒸熟後，剔出蟳肉，生糯米加入雞高湯等炒熟後再加入蟳肉，而中餐主廚柯俊隆也搭配台式風味的魷魚螺肉蒜貪、蛋酥白菜等製成2、3人到10人份的套餐。

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