苗市3對3鬥牛賽報名 今年校隊獨立

2017-05-07 11:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市青春3對3籃球鬥牛賽，將於7月15日上午8點，於苗栗高中、明仁國中2所學校籃球場同時開打；即日起到6月25日受理報名。

籃球運動在校園廣受學生歡迎，尤其是3對3籃球賽，由於人數限制少、比賽時間短、規則簡單，更是普及運動項目。

市公所表示，第1名6000元、第2名4500元、第3名3600元、第4名3000元，第5名至第8名頒發獎品，參賽者每人可領取100元誤餐費，歡迎有興趣的球友踴躍報名參加。

過去有不少球友反應，參加比賽，經常遇上籃球校隊，「根本是被打好玩的！」苗栗市公所今年將國中校隊組獨立，讓校隊和校隊打，不僅公平，也增加比賽精彩度。

參賽組別分為社會男子組、高中男子組、國中男子組、國中校隊組、國小組、女子組等6組。國小組比賽場地在苗栗高中室內籃球場；其他各組比賽場地在明仁國中自強館或風雨球場。

報名表請至苗栗市公所網站下載。填寫報名表後親送公所或郵寄苗栗市府前路76號或傳真至（037）337-611。可洽公所民政課：（037）331-910轉154。