| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

中市老人福利服務調查 「增加社區照顧據點」呼聲大

2017-05-07  11:12

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣邁入高齡化社會，台中市政府研考會日前調查市民對市府推動老人福利服務滿意度，結果顯示有7成4民眾感到滿意，8成5的受訪者肯定整合健康、亞健康及失能老人服務的「托老一條龍」政策，還有高達9成3贊同市府將長照資源加入「預防照顧」規劃，減少日後醫療及照護支出。

研考會指出，台中市的老年人口已攀升至30萬人，市府也推動多項老人福利服務；根據調查，受訪市民認為，市府應優先加強的老人福利，前5項服務分別為「增加社區照顧關懷據點（28.8％）」、「增加居家服務人力（24.1％）」、「老人假牙補助（13.1％）」、「擴大老人社區共餐（8.2％）」及「擴大設置長青學苑（5.1％）」；其中「增加社區照顧關懷據點」及「增加居家服務人力」合計高達52.9％，顯示市民對這兩項服務的迫切需要。

另外，市府取消老人健保費補助，引起不少議員抨擊。而根據民調結果顯示，市府取消高達2/3老人可獲得補助的健保費補助，將補助對象僅限於低收入戶及中低收入戶，把省下來的經費投入長青學苑、關懷據點、老人共餐、送餐及居家服務等各項老人福利服務，獲得8成3的受訪市民支持。

研考會主委柳嘉峰表示，依據此次民調結果，市府將陸續增設照顧關懷據點、社區共餐、長青學堂等服務，創造永續、公平、效率的老人福利，持續提升全體市民對老人福利服務的滿意度，並回應民眾對老人社區照護及居家服務的迫切需要。

這次民調由研考會委託循證民調有限公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1248份有效樣本，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.73％。

廣告
  • 「老人共餐」是市府未來將加強的老人福利服務項目之一。（資料照，記者張菁雅攝）

    「老人共餐」是市府未來將加強的老人福利服務項目之一。（資料照，記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日照中心 社區照顧關懷據點 老人福利
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：中市老人福利服務調查 「增加社區照顧據點」呼聲大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.