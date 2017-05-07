中市老人福利服務調查 「增加社區照顧據點」呼聲大
2017-05-07 11:12
〔記者張菁雅／台中報導〕台灣邁入高齡化社會，台中市政府研考會日前調查市民對市府推動老人福利服務滿意度，結果顯示有7成4民眾感到滿意，8成5的受訪者肯定整合健康、亞健康及失能老人服務的「托老一條龍」政策，還有高達9成3贊同市府將長照資源加入「預防照顧」規劃，減少日後醫療及照護支出。
研考會指出，台中市的老年人口已攀升至30萬人，市府也推動多項老人福利服務；根據調查，受訪市民認為，市府應優先加強的老人福利，前5項服務分別為「增加社區照顧關懷據點（28.8％）」、「增加居家服務人力（24.1％）」、「老人假牙補助（13.1％）」、「擴大老人社區共餐（8.2％）」及「擴大設置長青學苑（5.1％）」；其中「增加社區照顧關懷據點」及「增加居家服務人力」合計高達52.9％，顯示市民對這兩項服務的迫切需要。
另外，市府取消老人健保費補助，引起不少議員抨擊。而根據民調結果顯示，市府取消高達2/3老人可獲得補助的健保費補助，將補助對象僅限於低收入戶及中低收入戶，把省下來的經費投入長青學苑、關懷據點、老人共餐、送餐及居家服務等各項老人福利服務，獲得8成3的受訪市民支持。
研考會主委柳嘉峰表示，依據此次民調結果，市府將陸續增設照顧關懷據點、社區共餐、長青學堂等服務，創造永續、公平、效率的老人福利，持續提升全體市民對老人福利服務的滿意度，並回應民眾對老人社區照護及居家服務的迫切需要。
這次民調由研考會委託循證民調有限公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1248份有效樣本，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.73％。
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