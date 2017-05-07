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八田與一銅像修復啟用 賴清德：台日感情更好

烏山頭水庫八田與一銅像修復，八田與一家屬與台日各界人士參加揭幕儀式。（記者王涵平攝）

2017-05-07  10:23

［記者王涵平／台南報導］烏山頭水庫八田與一銅像修復揭幕，八田與一家屬親自出席，感謝市府儘速修復，強調台日關係不會受到影響。台南市長賴清德表示，台日感情更好，經過考驗的感情才是真正的感情。

八田與一銅像頭部上月15日遭人蓄意鋸斷，因5月8日八田與一忌日追思會將屆，嘉南農田水利會、市府與奇美博物館全力展開修復工作，今日舉行銅像修復揭幕典禮，過程順利，明日下午如期舉行追思會。

今日上午揭幕儀式上，包括八田與一長孫八田修一等多位家屬，以及日本台灣交流協會高雄事務所長中郡錦藏、日本金澤市長山野、加賀市副市長河合篤史等人出席，八田修一特別感謝市府能夠如此迅速地修復銅像，強調台日關係不會因銅像破壞事件而受到影響。

賴清德表示，八田與一銅像遭人蓄意破壞，市府未能妥善保護，對於家屬表達遺憾，但此種破壞行為不會影響台日感情，台日感情甚至會因為歷經考驗而更好。

嘉南農田水利會會長楊明風除對於銅像遭到破壞表示遺憾，並強調已加裝照明、監視錄影等設備，未來也會加強銅像安全維護，而近來面臨缺水，農業、工業、民生等用水需要調度，此時也更加顯見八田與一與烏山頭水庫的重要性。

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烏山頭水庫八田與一銅像修復揭幕，八田與一長孫八田修一等家屬親自出席，感謝市府儘速修復，強調台日關係不會受到影響。（記者王涵平攝）

烏山頭水庫八田與一銅像修復，八田與一家屬與台日各界人士參加揭幕儀式。（記者王涵平攝）

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