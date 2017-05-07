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超商又有新服務？奧客在餐桌上剃狗毛...
2017-05-07 10:05
有對男女在超商內，當眾剪起狗毛來。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）
〔即時新聞／綜合報導〕把方便當隨便！1名網友在臉書「爆料公社」表示，1對男女竟於便利商店用餐區桌上，公然修剪狗毛，照片曝光後，引起網友公憤！
原PO表示，日前去便利商店時，驚見1男1女佔用1張桌子，讓狗狗坐在桌上後，拿起工具認真替牠修毛，整張桌子、地板毛髮四散，完全不顧在場其他正在吃東西、喝飲料的客人感受，儼然將便利商店當成寵物美容店，令人瞠目結舌，忍不住拍照放上網，並寫下「原來7-11可以....」。
網友見狀痛批，「 扯爆！怎那麼沒有水準！」、「整間超商都是我的剃狗毛館，真是好有衛生！」；也有人調侃，「要不要順便到化妝室把澡也洗一洗、用烘手機吹毛、美容完再拿根熱狗當獎勵呀？」、「真的很缺德！我過敏的人，光看照片就可以打噴嚏了！」
部分網友無奈地說，「超商規定不能帶寵物進去（導盲犬除外），進門的門口就有貼了」、「覺得還是不要吧，畢竟小七裡面有開放式空間的食物，例如茶葉蛋跟關東煮，這些毛飛進去畢竟也不好，沒有人喜歡吃到毛的食物」。
誇張行徑連愛狗人士都大罵，他們真是「老鼠屎」，「衛生問題很重要，尊重很難嗎？」也有人不滿地說，「你可知道你這種行為，帶給我們飼養寵物的人多大困擾？已經很多地方禁止狗進入了，你還整個無恥度在小7修毛？」「超自私」。
這對男女於超商用餐桌上剃狗毛。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）
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