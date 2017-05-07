向八田與一致敬 台江師生騎單車會師烏山頭

台江水日─愛鄉護水紀念八田與一嘉南大圳單車溯源行動，倡議政府打造「台灣水圳國家綠道」。（記者蔡文居攝）

2017-05-07 09:31

〔記者蔡文居／台南報導〕第11屆台江水日─愛鄉護水紀念八田與一嘉南大圳單車溯源之旅，今天上午近200位師生，從台南市海佃國小出發，沿著台江山海圳綠道騎巡嘉南大圳，預計中午抵達烏山頭水庫與各地前來的團體會師，一起向烏山頭水庫之父─八田與一獻花致敬，全長來回約70公里。

台江NGO團體訂5月第一個星期天為「台江水日」，在這一天，《小台江》等台江河川守護社群，會以單車溯源嘉南大圳，直抵烏山頭水庫，同時騎巡台江水圳，反思河川污染問題及飲水思源，11年來，年年舉辦不曾中斷。

今天上午，台南市長賴清德也與大家一起出發，騎行一段路後再趕往烏山頭水庫，參加八田與一銅像修復揭幕儀式。

賴清德表示，台江山海圳綠道於去年完成，這是他任內最重要的政績，感謝大家的支持與共襄盛舉，透過這一條山海綠道來推動台南的綠道觀光，也歡迎全國的好朋友及單車愛好者，一起來騎行這一條全國獨一無二的山海圳綠道。

這項守護水圳行動，今年也獲得雲嘉河川社群響應，嘉義縣正義河川巡守隊也將從北幹線騎單車南下會師， 大夥預計中午抵達烏山頭水庫，除向八田與一銅像獻花致敬外，也將在殉工碑前，向建造嘉南大圳的台灣水利先民獻花致敬，並由南藝大師生演奏小提琴，「小台江」朗誦愛鄉護水宣言，表達飲水思源，愛鄉護水之意，同時倡議並呼籲行政院支持，催生台灣水圳國家綠道，恢復嘉南大圳水利生態及歷史文化場景。

今天參加的團體，包括台南社大台江分校、朝皇宮等大廟興學志工、台江文化促進會、長榮大學河川保育中心、安東庭園、海佃國小、長安國小、瀛海中學、曾文社大、南藝大、口碑國小等團體，而國發會副主委曾旭正、台南市水利局長彭紹博、長榮大學校長李詠龍等人，也將參加這場台江水日─愛鄉護水的追思行動。