參與全球韌性城市大會 高市分享生態交通經驗

高市府副秘書長蔡柏英（中）帶團參與2017全球韌性城市大會（Resilient Cities 2017），交通局副局長張淑娟（左三）發表專題演說。（高市府提供）

2017-05-07 09:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕由49個城市共同舉行的2017全球韌性城市大會（Resilient Cities 2017）正在德國波昂舉行，高市交通局副局長張淑娟、受邀在大會針對「都市韌性中交通運輸未發掘可能性」主題發表專題演說，副祕書長蔡柏英則藉國際會議場合、邀請各城市今年10月來高雄參加2017生態交通全球盛典（EcoMobility World Festival 2017）。

高市交通局說明，2017全球韌性城市大會（Resilient Cities 2017）本月4到6日在德國波昂舉辦，全球城市及國際組織在此交流強韌城市發展及適應氣候變遷等議題。

張淑娟於當地時間6日發表演說，分享高雄交通如何適應韌性城市發展，同場講者包含可持續低碳交通合作伙伴組織（SLoCaT）、孟加拉地方政府工程部、比利時全球商業發展及永續組織及美國耶魯大學等。

張淑娟指出，全球氣候變遷對台灣造成的效應日益嚴峻，每年颱風、地震、土石流等各種天災不僅規模加大且更難以預測，因此，如何減緩自然災害威脅，並建構具韌性的基礎設施，以成為台灣不可忽視的重要議題。

高雄近年來推動「生態交通（EcoMobility）」相關政策具積極減緩氣候變遷效果，透過降低移動污染源、減少碳排放進而紓緩地球溫室效應威脅。

此外，高雄市爭取到2017第三屆生態交通全球盛典，10月將在哈瑪星舉辦，規劃投入環境與交通系統的改造，提供居民能夠以步行、騎乘自行車、電動車或共乘等多元的運輸方式，並同時提升公共運輸轉乘便利性，進而降低依靠單一移動方式的風險，使城市更能適應自然或人為的災害，呼應韌性城市的推動。