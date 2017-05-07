「夜不閉戶」是真耶！ 傳台南這一區商家夜晚不鎖門

台南西門市場。（資料照）

2017-05-07 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕台南古蹟多，隨處可見到日治時期的建築、街道和巷弄，但其中，早期台南西市場在幾經衍變成為台南西門市場之後，一樣是滿滿開店的商家，據當地商家說法，這一區商家共用拱廊天窗，晚上不必鎖門。

《鏡週刊》報導，台南西市場是以前中南部最大布匹集散地，當地商家「清水佳人布坊」老闆娘葉素汝指出，該區是日治時代設計的建築，商家的屋頂都是檜木製，全部榫接，沒有一根釘子，後來改建、擴大，規劃成現在的西門市場。

葉素汝指出，市場內商家「戶戶共用拱廊天窗，晚上店家不必鎖門，只要把整區大門鎖起來就能防盜」，這一區也是日本到台南觀光的重點地點之一，就是到當地看當時的建築設計。