| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

「夜不閉戶」是真耶！ 傳台南這一區商家夜晚不鎖門

台南西門市場。（資料照）

2017-05-07  09:36

〔即時新聞／綜合報導〕台南古蹟多，隨處可見到日治時期的建築、街道和巷弄，但其中，早期台南西市場在幾經衍變成為台南西門市場之後，一樣是滿滿開店的商家，據當地商家說法，這一區商家共用拱廊天窗，晚上不必鎖門。

《鏡週刊》報導，台南西市場是以前中南部最大布匹集散地，當地商家「清水佳人布坊」老闆娘葉素汝指出，該區是日治時代設計的建築，商家的屋頂都是檜木製，全部榫接，沒有一根釘子，後來改建、擴大，規劃成現在的西門市場。

葉素汝指出，市場內商家「戶戶共用拱廊天窗，晚上店家不必鎖門，只要把整區大門鎖起來就能防盜」，這一區也是日本到台南觀光的重點地點之一，就是到當地看當時的建築設計。

廣告
  • 台南西門市場。（資料照）

    台南西門市場。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡榫 台南 日式建築 檜木
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：「夜不閉戶」是真耶！ 傳台南這一區商家夜晚不鎖門


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.