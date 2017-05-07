梅雨尚未報到 吳德榮指未來一週天氣悶熱

氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣持續悶熱、民眾要注意防曬、多補充水分。（記者黃耀徵攝）

2017-05-07 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕上週五開始接觸台灣的微弱鋒面今（7）日遠離，不過這波鋒面尾端的強對流今晨1、2點時，為蘭嶼、墾丁帶來瞬間大雷雨，今、明兩天東半部有局部性短暫陣雨；西半部則多雲時晴，午後雲量增多，氣象專家吳德榮提醒民眾，須注意山區有局部性陣雨或雷雨的機率。

吳德榮在洩天機教室表示，最新的歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天東半部有局部性短暫陣雨，西半部多雲時晴，午後雲量增多，山區有局部性陣雨或雷雨；週二（9日）又有一波微弱鋒面接近台灣，強度雖比剛過的這波更弱，但會提高北部地區、中南部山區午後陣雨、雷雨的機率。

週三至下週日（10至14日）各地多雲時晴，山區午後有局部性陣雨或雷雨，西半部最高溫可達33、34度左右，天氣持續悶熱、要注意防曬、多補充水分。

至於今年首波梅雨鋒面何時來報到？吳德榮說，據最新模式模擬顯示，下週一（15日）鋒面在華南結構增強，下週二（16日）鋒面逐漸靠近台灣，是「梅雨季」（5、6月）第一波強度比較強的鋒面，但預報時間較長，這系統是「滯留鋒徘徊」還是「移動性」的鋒面，仍須持續觀察。