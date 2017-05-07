雲林六房媽過爐 數萬人隨行

六房媽過爐今天登場，信徒以吊車吊炮迎接六房媽神轎。（記者黃淑莉攝）

2017-05-07 09:12

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林宗教年度盛事之一「六房天上聖母」（六房媽）過爐文化慶典，今天早上7點在斗南五股厝股紅壇起轎前往斗六大北勢股紅壇，有數萬名信徒隨行，場面壯觀熱鬧，六房媽鑾轎預計晚上10點左右進入大北勢股臨時紅壇。

今天清晨天未亮五股厝二重溝紅壇即有許多義工忙著準備素粥、素齋要招待信徒及各地陣頭，5點多信徒陸續湧入，不到6點紅壇前廣場已擠滿人，7點由副縣長丁彥哲、立委張麗善、劉建國、斗南鎮長張勝雄、斗六市長謝淑亞、水利會長林文瑞及六房媽會理事長吳錦宗等人三鳴炮後起轎。

吳錦宗表示，六房媽過爐是雲林重要宗教盛事，除了5股36庄陣頭、信徒外，旅外的信徒也都會趕回來，預計有10萬人次參加。

六房媽過爐遶境隊伍有1、2公里長，其中小朋友報馬仔引人矚目，他是9歲李冠德連續3年擔任報馬仔，每次都從早走到晚，他說，一點都不累。

遶境隊伍經過道路兩旁住戶在家前準備香案拜拜，另外還有信徒準備西瓜、飲料及各式點心招待隨香信徒，在二重溝時有信徒以吊車把鞭炮吊高3、4層樓高點燃來迎接六房媽神轎另外遶境隊伍最後還有一群環保志工，拿著掃帚、鐵夾子撿垃圾、掃鞭炮屑，維持環境清潔。

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六房媽過爐今天早上7點從斗南二重溝紅壇起轎出發前往斗六大北勢股，數萬名信徒隨行。（記者黃淑莉攝）

信徒跪在地上鑽轎底。（記者黃淑莉攝）