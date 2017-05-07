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東南亞表演藝術賞 水上國小免費看
2017-05-07 09:02
東南亞表演藝術賞有印尼傳統舞蹈表演。（臺南生活美學館提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕由國立臺南生活美學館將舉辦「東南亞映臺灣－新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，邀請印尼、越南及泰國國際表演團對演出「東南亞表演藝術賞」，嘉義縣議員林緗亭爭取合作，力邀到嘉義演出，5月8日下午2點到3點在嘉義縣水上國小演出，免費讓鄉親觀賞高水準的國際表演。
「東南亞表演藝術賞」邀請印尼日惹藝術學院的表演團隊，演繹印尼皮影偶戲（Wayang Kulit）與印尼傳統舞蹈Tari Beksan Lawung；印尼皮影戲被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，劇中故事取材於神話或史詩，印尼傳統舞蹈Tari Beksan Lawung是由男性舞者所演繹的宮廷舞蹈。
越南著名舞團—飛「越」舞團則是以越南傳統服裝奧黛（áo dài 長衣）為發想，表現出南婦女存心仁厚、博愛互助、始終如一的美好品德；泰國獨立流行樂團Tabasco將帶來曲風多元創新的音樂表演，該樂團在國際舞臺上相當活躍之外，歌曲在網路的點擊人數高達二百萬觀賞人次。
林緗亭說，嘉義有許多新住民子女，這次努力爭取到東南亞表演藝術賞到嘉義演出，讓水上國小師生能夠欣賞到高水準的國際表演，可讓新住民子女瞭解母親的文化，也能讓台灣民眾參與，有興趣的鄉親可前來觀賞，免費入場。
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