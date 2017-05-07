美白神器「騙」很大 黑人小孩竟秒變白人

淘寶修圖修很大，黑人小孩竟然一秒變白人。（圖擷自「DCARD」）

2017-05-07 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕網路購物對於民眾來說相當方便，在家動動手指就能買到喜愛的商品，而中國知名拍賣網站《淘寶網》因為價格便宜，也成為台灣人愛逛的購物網站之一。不過最近有網友在逛《淘寶網》時，意外發現一款美白神器，廣告對比圖竟將一名黑人小孩修成白皮膚，照片上傳到網路也引起網友熱議。

有一名網友在「DCARD」發文並貼出多張照片，表示她在滑淘寶的時候看到了一個變白神器，感覺很神奇就來分享給大家。從照片中可見，廣告圖上宣稱「洗了變白，不白退款」、「10秒洗出自然白」等等，分別有左右手及臉部使用前與使用後的對比照，其中最誇張的是一張黑人小孩照，左圖「黑肉底」黝黑皮膚的小孩，竟然可以瞬間變成右圖「白帥帥」的小孩，原PO驚訝之餘也表示「好吧....就是一個修圖的概念」，還開玩笑的說，「鵝.......這.....這根本不是同一個媽媽生的啊.....」。

網友們看完照片也覺得這修圖修的太誇張，紛紛留言表示，「哈哈哈這修圖也太好笑」、「這內褲是幫他P上的啊啊啊笑死」、「哈哈哈哈哈哈哈哈我也有滑到。那個圖真的超扯的哈哈，但是買家評價好像不錯欸」、「漂白水都沒這麼屌⋯」、「這是腐蝕吧」。