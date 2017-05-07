對情人、母親都送花 出手行情差很大

2017-05-07 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕康乃馨是母親節應景花卉，今年品質佳，彰化縣年產270萬打，產值逾2億元，花店業者透露，母親節通常是帶著母親吃大餐，再搭配1朵康乃馨。但同樣是送花應景，情人節送花出手大方，兩相比較真的差很大。

《聯合報》報導，隨著母親節將近，康乃馨價格逐漸上揚，當天現採每朵在15元以上，冷藏約10元就有。母親節花束組合，通常是幾朵康乃馨，搭配百合、卡斯比亞、非洲菊、滿天星等。業者表示，「情人節一束花超過1000元是很平常，母親節通常在500元上下，差很多。」