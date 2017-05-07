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配合新南向 台東規劃香港、越南包機

台東縣積極爭取國際包機。（記者張存薇攝）

2017-05-07  08:31

［記者張存薇／台東報導］花蓮飛香港定期包機穩定，7月花蓮飛泰國曼谷包機也將首航，台東縣鄉親也期待有在地包機，出國不需要大老遠先到桃園、高雄，縣府觀光旅遊處長江慧卿表示，經縣府努力，預計7月中到8月底會有26架次香港包機，另越南包機4架次也正研議中。

香港包機預計自7月14日至8月25日每週二、五各一個往返班次，每班104人，所有機位均由香港旅行社承接，估計可為台東帶來1300位深度遊客。

至於第1班從香港到台東後，返程包機有若干空位，江慧卿說，台東的蝴蝶蘭大樂旅行社承接7月14日晚間返港的60個機位，推出5天4夜遊程，返程航班抵高雄小港機場，旅行社也派出遊覽車接回，洽詢電話：（089）226806。

江慧卿說明，因為包機成本比一般航班高3分之1，再加上台東人口少、在東南亞國家知名度待開拓，縣府會持續推出獎勵國外包機措施，希望爭取更多國際包機。

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