空服員請假抗議 遠航董事長：對人性感到失望

不滿資方資遣17名空服員，有21名遠航空服員昨日請假，導致臨時取消4航班，遠航董事長張綱維表示，這次事件讓他對人性「感到失望」。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-07 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕不滿遠航資遣17名空服員，加上延發工資、減少飛行加給，有21名遠航空服員昨日上午突然請假，導致4航班臨時被取消。有媒體報導指出，遠東航空董事長張綱維昨天表示，他積極改善遠航營運，好不容易走到今天，但這次事件讓他對人性「感到很失望」

據《中國時報》報導，張綱維感慨說到，他重整遠航至今8年多，歷經很多辛苦才有今天，且遠航只是一個有114名空服員的小公司，大家就像一家人，但這次事件中，卻有公司強力栽培的空服員參與抗爭，且還有空服員不向公司查證就隨意向媒體爆料，更說這次空服員事件讓他對人性「感到很失望」

報導也提到，張綱維表示，年輕人應多要求且提升自己，要把眼光放遠一點，遠航不僅是發展中的公司，升遷機會也多，絕不會虧待員工。他還說到，多數遠航員工很珍惜公司與工作，只要大家一起努力就能讓公司變更好。