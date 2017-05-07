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「包頭殭屍」半夜看人上廁所 照片讓網友嚇瘋
2017-05-07 07:19
有民眾昨天在網路貼文指出，半夜去洗手間時，疑似有一個「包頭殭屍」在偷窺她，照片中的畫面相當恐怖，讓網友們紛紛嚇到飆髒話。（圖截自爆笑公社臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕一般人在上廁所時，最害怕的就是被人偷窺，尤其是牽扯到靈異更是可怕。有民眾昨天在網路貼文指出，半夜去洗手間時，疑似有一個「包頭殭屍」在偷窺她，照片中的畫面相當恐怖，讓網友們紛紛嚇到飆髒話。
一名網友昨天在臉書社團「爆笑公社」貼文寫到「半夜去洗手間，突然看見這樣，你會有什麼反應？」，貼文附上的照片顯示，一個黑色臉部且面無表情的不明「包頭殭屍」，從牆外偷看拍攝者在上廁所，畫面相當可怕，貼文引發網友議論，且被火速轉傳到各大網路群組。
許多看過照片的網友紛紛留言「這什麼啦！」、「不必尿了 褲子已經全濕了」、「拿棍子直接把它頭打爆」、「馬上拿掃把打到它媽媽不認識它」、「晴天娃娃曬了一天太陽，臉黑了...」、「X恁娘咧」
也有網友分析指出，據印尼伊斯蘭信仰，人死後須包在白色裹屍布內，且頭、頸、腳踝得用繩子綑起來整整40天，靈魂才能得到自由，若裹屍布提早鬆開，死者的靈魂會困在布裡而變成「包頭殭屍」（pocong），由於腳被綁著，殭屍只能用跳的，並且露出尚未完全腐化的頭部，以骷髏頭撞擊生人的家門，希望獲得協助。
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