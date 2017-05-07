2縣市大雨特報 中南部午後易有閃電

氣象局指出，今天白天起東北風減弱，各地白天高溫介於27至32度之間，午後中南部山區仍有熱對流發展，易有雷電現象發生。（資料照，記者羅沛德）

2017-05-07 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）白天起東北風減弱，天氣趨於穩定，各地白天高溫介於27至32度之間，午後中南部山區仍有熱對流發展，容易有雷電現象發生，氣象局今晨也針對屏東與台東離島地區發佈大雨特報。週一至週六（8至13日）多為多雲到晴的天氣，午後北部、東半部地區易有短暫陣雨。

氣象局表示，今日白天起東北風減弱，天氣趨於穩定，各地大都可以見到陽光，清晨花東沿海及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區仍有熱對流發展，容易有雷電現象發生，民眾前往山區活動請注意安全。溫度方面，清晨夜裡各地低溫在22至24度之間，白天北部和東半部高溫約27至29度，中南部高溫大多在32度上下。

8日至13日全台多為多雲到晴的天氣，但午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨的機會，溫度上各地白天的高溫又回到30度以上。但8日晚上至9日清晨，西半部沿海地區容易有海陸風效應造成的對流發展，有局部短暫陣雨的機率，早出晚歸的民眾請記得攜帶雨具備用。

空氣品質部分，今天中南部及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 29 23 ~ 35 26 ~ 36 24 ~ 33

國際都市氣象：

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氣象局今晨針對屏東與台東離島地區發佈大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中至過量級。（取自氣象局網站）