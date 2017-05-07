快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
2縣市大雨特報 中南部午後易有閃電
2017-05-07 06:35
氣象局指出，今天白天起東北風減弱，各地白天高溫介於27至32度之間，午後中南部山區仍有熱對流發展，易有雷電現象發生。（資料照，記者羅沛德）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）白天起東北風減弱，天氣趨於穩定，各地白天高溫介於27至32度之間，午後中南部山區仍有熱對流發展，容易有雷電現象發生，氣象局今晨也針對屏東與台東離島地區發佈大雨特報。週一至週六（8至13日）多為多雲到晴的天氣，午後北部、東半部地區易有短暫陣雨。
氣象局表示，今日白天起東北風減弱，天氣趨於穩定，各地大都可以見到陽光，清晨花東沿海及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區仍有熱對流發展，容易有雷電現象發生，民眾前往山區活動請注意安全。溫度方面，清晨夜裡各地低溫在22至24度之間，白天北部和東半部高溫約27至29度，中南部高溫大多在32度上下。
8日至13日全台多為多雲到晴的天氣，但午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨的機會，溫度上各地白天的高溫又回到30度以上。但8日晚上至9日清晨，西半部沿海地區容易有海陸風效應造成的對流發展，有局部短暫陣雨的機率，早出晚歸的民眾請記得攜帶雨具備用。
空氣品質部分，今天中南部及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|20 ~ 29
|23 ~ 35
|26 ~ 36
|24 ~ 33
國際都市氣象：
氣象局今晨針對屏東與台東離島地區發佈大雨特報。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今天各地紫外線多為中至過量級。（取自氣象局網站）
空氣品質部分，今天中南部及馬祖地區為橘色提醒，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
- 大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃
- 《公務員身分》花縣府9官員選國民黨代表遭質疑 6人退選
- 中間派馬克宏遭駭 法國總統誓言回應
- MLB》大都會又有傷兵 游擊手撲球重挫拇指（影音）
- 自由廣場》青年窮忙 老年窮
- 桐花終盛開 桃園5區19處可遊賞
- 補教狼師引恐慌 許毓仁：根本問題是「教育體制」
- 勒班︰不論輸贏 我已改變法國
- 中職》狄馬克挑釁釀衝突 洪總說重話（影音）
- 星期專論》高度警覺中國白蟻效應
- 〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己
- 焦點評論》防洪郝棄保 吳力拚一輪過半
- 藍黨魁高屏政見會10點開講 老黨員8點就卡位
- 「蜜蜂少女隊」熱唱 曾詠熙搖滾幫腔
- 相褒歌 長笛家蔡佳芬：台灣本土音樂DNA
- 日韓台等八國鋼鐵銷美 將被課雙反稅
- 參加屏東同鄉會 蔡英文：研究評估高鐵延伸屏東
- 立法嚴執法寬 苦了你我
- 談狼師 陳菊︰應立即揭發
- 豬哥亮一度出聲 病房播爵士樂 女兒相伴
- 北市第二座狗公園完工 飼主興趣不大
- 金泉男網挑戰賽》雨不停 小寶雙打「金」拖磨
- 心鎖橋添詩牆 夫妻重遊祈幸福
- 自由廣場》保住芝山岩綠寶石
- 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
- 法國金童拚經濟 減稅創造就業
- 慈惠堂賀母親節 捐救護車、警報器
- 【小小說】一個妻子的日常
- 綁架3年 博科聖地釋放82奈及利亞女孩
- 酒醉男違規逆向騎車 見警攔查衝撞致2傷
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之1 － 龐城之春
- 崁仔頂溪水變紅河 違規工廠抓到了
- 自由廣場》這個英文考倒台灣人？
- 1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照
- A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩
- 自由廣場》一個鐵道迷的台灣想像
- 草屯首座風雨球場啟用 夜間不收電費
- 台陽美展 表揚資深藝術大師
- 英地方選舉 執政黨大勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2縣市大雨特報 中南部午後易有閃電
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分