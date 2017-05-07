05/06 各報重點新聞一覽

2017-05-07 06:16

自由時報

立法嚴執法寬 苦了你我

長年來，行政和立法部門習慣訂出嚴格的律法，表現嚴明的政府形象，但執行時卻力有未逮，反而處處阻礙社會運作，甚至迫使人民不得不遊走法律邊緣。蔡政府「完全執政」即將週年，不應再因循過去，如今已到了啟動「立法從寬，執法從嚴」觀念革命的時刻。

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喬外資 全台狂掃地

儘管國內房市景氣低迷、且房地合一稅制對外資並不友善，但近來外資卻熱情擁抱台灣房地產。根據內政部統計，今年首季外資來台狂掃八○四筆土地、面積高達二十一萬六一○六坪，相當於半個信義計畫區面積，創下兩千年有統計以來同期最高；「喬」外資（喬裝為外資）最熱愛的竟是離島的金門，單季就買了四分之一信義計畫區面積土地。

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法第二輪決選前夕 馬克宏被駭

法國總統大選的第二輪投票將於七日登場，但就在投票開始前卅六小時，民調一馬當先的中間偏左派「前進黨」候選人馬克宏陣營，竟被駭客「大規模且有組織性」入侵，導致總容量高達九GB的數萬封電子郵件在網路上流傳，其中甚至夾雜造假文件，情形宛如去年美國總統大選翻版，再度引發俄羅斯干預外國大選疑慮，令選情再添變數。

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蘋果日報

還有3女學生受害

才女作家林奕含自縊身亡，各界矛頭指向國文補教名師陳星（本名陳國星）曾誘姦林，致她憂鬱走上絕境；林的父母前天深夜發出第三封聲明，驚爆「奕含曾經告訴我們夫妻說，另外還有3位女學生跟她一樣，被同一位老師傷害。」林的父母指，女兒把其中一個被黑道威脅、強拍裸照的女學生，帶入房思琪遭遇中。對此震撼彈，網友怒罵至今仍神隱的陳星「不是人」，立委林俊憲向檢警喊話「趕快找到、約談陳星！」

工廠黑煙入鏡 無法罰

拍到排放黑煙工廠卻無法開罰！新北巿一名男子上月經過新莊區環漢路時，發現一家工廠煙囪排出黑煙，他用手機拍照錄影後向環保局檢舉，但稽查人員40分鐘後抵達時該工廠已停止排放，空氣經檢測亦未超標，稽查人員說「沒黑煙」無法開罰；男子說：「濃煙至少排放10多分鐘。」環保局指，該工廠是列管重大空氣污染源，再查到違規不排除勒令停工。

聯合報

拚生育各縣市福利角力 誰來統一津貼

衛福部成立少子化辦公室，喊出生育率從千分之一點一成長到一點六的口號，至今未見相應政策。目前各縣市拚生育，各自擠出預算提供生育與育兒津貼，不少新手爸媽精打細算，根據津貼遷戶口，演變成各縣市福利角力。專家建議，政府不應放任各縣市鄉鎮各自為政，應統一核發養育補助金，才有助提升全國生育率。

林錫耀： 哪曉得「前瞻」阻力那麼大

行政院副院長林錫耀昨天出席中華民國工商協進會午餐會時表示，前瞻基礎建設對大家都有利，原以為大家都會支持，意想不到有那麼多反彈聲浪，哪裡曉得阻力那麼大，希望工商界能理解政府改革決心和計畫。

中國時報

憂集體請假變罷工 遠航撤銷資遣

遠東航空4日突然資遣17名空服員，引發其他員工不滿，昨有21名空服員集體請假力挺同事，打亂遠航國內、外航班派遣，造成4個航班取消、4個航班延誤，898名旅客受到影響。為避免勞資衝突擴大，遠航昨晚宣布，願意撤回資遣17名空服員的決定，歡迎在5月8日回到公司，與公司確認留職意願，並就飛行加給取得共識。

韓國瑜：台獨比梅毒可怕

國民黨昨舉辦第2次主席選舉政見發表，台獨議題成為焦點。候選人韓國瑜強調，「台獨比梅毒還可怕」！因為梅毒只是殘害幾個人，但是台獨會殘害2300萬人民，還會引發戰爭，所以國民黨愛台灣，不愛台獨。