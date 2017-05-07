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東北風減弱 東半部北部局部短暫陣雨

2017-05-07  05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，今天清晨北部、東北部天氣稍涼，白天起東北風減弱，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。

氣象局指出，白天起東北風減弱，各地大部分都可以見到陽光，天氣趨於穩定，北部及東半部降雨的區域會更為縮小，持續時間也較短；午後在各地山區仍有熱對流發展，也容易有雷電現象發生，前往山區活動請小心安全。

此外，氣象局提醒民眾，各地的高低溫和昨天類似，北部和東半部約攝氏27至29度，中南部可以上看30度，請注意補充水分並做好防曬的工作。

氣象局指出，空氣品質預報，今天中南部及馬祖地區為橘色提醒，對敏感族群不健康。

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