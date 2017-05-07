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臉書也可欣賞螢火蟲 書寫家葉曄這麼做...

2017-05-07  05:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕不同的季節有不同種類可以欣賞的東西，例如櫻花季、杜鵑花季等，隨著時序進到螢火蟲季，華人世界知名書寫家葉曄也在臉書

上放了一隻螢火蟲，短短半小時就吸引破萬人次朝聖，也算是另類的螢火蟲行程。

葉曄擅長書寫及使用各種暈染效果營造出療癒的畫面，常吸引許多人觀賞。此次在其發布的螢火蟲影片中，首先先畫出一隻黑黑的螢火蟲本體，隨後再以黃綠色墨水，於螢火蟲尾端點出發光效果，最後寫上螢火蟲三個字。

有網友就驚嘆「開頭以為是蟑螂，有點害怕，原來是螢火蟲」，也有網友回應說「蟑螂長久都被人害怕，希望葉曄未來也畫個蟑螂發聲一下」，葉曄在其貼文中感嘆，「蟑螂人人喊打，屁股點個燈就變得受人歡迎」，他除歡迎大家分享賞螢地點外，也提醒大家欣賞就好，不要破壞環境，才能永續」。

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  • 書寫家葉曄使用暈染效果弄出一隻螢火蟲。（擷取自臉書葉曄X夜夜寫字）

    書寫家葉曄使用暈染效果弄出一隻螢火蟲。（擷取自臉書葉曄X夜夜寫字）

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