30名農業師傅1月完成540個任務 助88歲阿嬤解決難題

班長蕭彣宇（左）、陳進堂（中）、林文炳協助88歲阿嬤李王連喜種鳳梨。（記者陳文嬋攝）

2017-05-06 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣農業缺工嚴重，農業師傅高雄場30人1個月完成540個任務，連班表也排滿到6月中旬，8旬阿嬤李王連喜因老伴生病，忙不過來一度想放棄，班長蕭彣宇、陳進堂、林文炳代替阿嬤老伴，協助解決載運等困難，還會說笑話療癒心靈，阿嬤也把3人當成孫子，經常煮好料慰勞他們，成為最佳夥伴。

南台灣正值鳳梨等水果採收旺季，農委會培訓農業師傅上工1個月，其中高雄場30人超搶手，不但每天工作滿檔，迄今接手35個農場、農會產銷班，完成540個任務，進行鳳梨採收、荔枝田間整理、芭樂常年性作物、六龜蓮霧外銷等，連班表也排到6月中旬。

大樹區88歲阿嬤李王連喜從14歲開始下田工作，嫁給丈夫種植鳳梨一輩子，近年來丈夫生病行動不便，子女各自有工作，她放不下一生心血，獨自種植4甲地鳳梨，還要照顧丈夫，加上年紀大、體力有限，每天忙不過來，一度萌生放棄。

農業師傅蕭彣宇、林文炳均是空軍退役、陳進堂則是國小主任退休，3人嚮往陶淵明生活，想務農自給自足，挑戰農業師傅工作，每天清晨5時開車接阿嬤去田裡，幫忙做粗重等工作，看阿嬤過得很辛苦，每天說笑話逗她開心，化解她生活上的苦悶，培養出亦孫亦友感情，阿嬤笑稱還好有這群生力軍幫忙，否則她真的做不下去了。

蕭彣宇指出，過去以為作物種了會自然長大，實際上工發現農夫超辛苦，要忍受在太陽曝曬下酷熱的工作環境，很佩服農民的毅力與堅持精神，所投入的勞力與精神成本，實在令人難以想像，不是到市場買菜秤斤論兩能衡量。

蕭彣宇說，過程中一度有老農種植的茄子滯銷，從山中載到市區販售又力不從心，要全部打掉做成肥料，大家感到傷心又不捨，透過LINE群組揪團購買，減輕老農損失，農業師傅讓他練身體、學到技術，學會心存感恩，吃飯更加美味，最重要能解決老農、小農困難，覺得很有意義。