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龍崎掩埋場核可設置第4次展延 公民團體：被騙了

2017-05-06  22:47

〔記者黃文瑜／台南報導〕龍崎牛埔鄉親拒絕有毒廢棄物掩埋場，今年3月5日立委王定宇就曾地方自救會民眾站在一起，表達「馬政府的錯，我們來收尾」，反對將有毒廢棄物掩埋場設置在龍崎，歐欣原本5月12日到期的核可設置，竟讓經濟部提早於3月10日同意再度第4次展延2年。環保人士黃煥彰昨天在臉書上發文，才差5天，經濟部就發公文核可，認為王定宇被耍了。今日王定宇回應，政府要堅持住。

黃煥彰在臉書上表示，「原來台南市民被耍了 王定宇被經濟部工業局耍了。」他貼上昨天的新聞：「龍崎牛埔鄉親拒絕掩埋場毒害，歐欣原本5月12日到期的核可設置，竟遭經濟部提早於3月10日同意再度第4次展延2年…。」 接著又貼上另一則3月5日的新聞提到，「立委王定宇今天表示，掩埋場開發許可執照迄今已展延3次，才會讓爭議持續延宕，『馬政府的錯，我們來收尾』。」

難道真的被耍？今日王定宇回應，「政府應該堅持住！」他指出，因龍崎牛埔有難得的月世界景觀，加上河川污染、活動斷層等疑慮，完全不適合設置有毒廢棄物掩埋場，他認為馬政府時候的錯誤決定，新政府要窮盡所有力量找到適合的地方處理有毒廢棄物。也不應讓歐欣公司在違反「和當地居民達成共識、有效溝通」約定前，讓歐欣公司動工。

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  • 環保人士黃煥彰昨天在臉書上發文，才差5天，經濟部就發公文核可，認為王定宇被耍了。（記者黃文瑜翻攝）

    環保人士黃煥彰昨天在臉書上發文，才差5天，經濟部就發公文核可，認為王定宇被耍了。（記者黃文瑜翻攝）

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