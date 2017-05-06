慶祝國際護師節 桃園市表揚60位白衣天使

桃園市表揚優良護理人員，圖由左至右分為施美娟、吳素蘭、林秋子、白淑芬、呂佩佩。（記者李容萍攝）

2017-05-06 22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕5月12日是「國際護師節」，桃園市政府衛生局、桃園市護理師護士公會今天舉行優良及資深護理人員表揚活動，市長鄭文燦頒獎給60位優良護理人員、年資超過10年的資深護理人員1379位，其中1位服務滿40年。

獲獎的護理師，有的在開刀房服務近40年，或在安寧領域陪伴病人走完人生最後一程、曾參與空難及大量傷患照護、專責早產兒家庭照護、指導學童潔牙、偏鄉社區照護、長照服務及護理研究教學等各項服務領域。

林口長庚醫院推薦的林秋子，護理資歷約35年，她從小耳儒目染父親在823炮戰雙眼失明長期住院，立志當白衣天使，因家境清寒，國中畢業放棄就讀第一志願省女中而改讀護校，再攻讀夜二專、在職進修二技，最後取得長庚大學資訊管理研究所碩士，現為台灣護理學會個案及專案報告審查委員、新生醫專護理科兼任講師。

林口長庚醫院推薦的施美娟，彙整急診兒科在靜脈注射護理相關問題，參考文獻提出「轉移注意力」及「增加安全感」兩種方式，在注射前以遊戲、玩具、繪本等，把治療室環境佈置溫馨，並設計「靜脈注射治療椅」，讓家屬環抱提供病童安全感，獲得好評。

鄭文燦表示，桃園市目前有1萬4000多名執業護理人員，護理工作戰戰兢兢，面對的壓力都是最直接的，不分晝夜、不辭辛勞的照護病患，他代表全體市民要向護理人員致上最高敬意。