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萬能科大僑生 勇奪韓國美容大賽三冠王

2017-05-06  22:03

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀桃園市萬能科技大學設計學院三年級的馬來西亞僑生柯沐呈，4月底前往韓國首爾參加「IBEA國際美容競賽」，從近1000名選手中脫穎而出勇奪3金，獲得新娘化妝、舞台妝、煙燻妝3項冠軍，因舞台妝展現精細的技巧，將彩妝與整體造型完美結合時尚潮流，增添未來科技的創意，並獲評審團大賞的全場總冠軍殊榮，為校也為台灣爭光。

柯沐呈表示，自己從中學時期開始對彩妝造型感興趣，為習得專業的彩妝造型技術，高中畢業後離鄉背井隻身來到台灣的萬能科技大學就讀，目標是成為一名專業的造型師；最近一年他主動向指導老師陳育睿表達參加國際比賽的企圖心，利用課後和假日不斷練習，首次出國參賽才能擊敗來自韓國、日本、新加坡、越南、美國、蒙古、中國等選手。

柯沐呈表示，時下流行自然、帶有層次色彩，可以讓眼神明亮有神的彩妝，面對多數人不知道自己美在那裡？他希望透過不一樣的彩妝技巧，能讓被服務者更展現個人風格和獨特味道。

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  • 萬能科大僑生柯沐呈「玩美」，勇奪韓國美容大賽三冠王。（萬能科大提供）

    萬能科大僑生柯沐呈「玩美」，勇奪韓國美容大賽三冠王。（萬能科大提供）

  • 萬能科大僑生柯沐呈「玩美」，勇奪韓國美容大賽三冠王。（萬能科大提供）

    萬能科大僑生柯沐呈「玩美」，勇奪韓國美容大賽三冠王。（萬能科大提供）

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