本業年年虧損 北捷：票價漲5毛就會賺
〔記者陳紜甄／台北報導〕隨著捷運路網擴增，北捷日運量逐年增長。但是，北捷企劃處長吳俊佑坦言，捷運的運輸本業並沒有賺錢，每年皆虧，差別只在於「大虧小虧」。回顧20年來的運輸收入，他說，大多虧損7到8億，但去年虧損金額僅有3億，創下北捷20年來虧損金額最小的紀錄。吳俊佑說，鑑於假日搭乘人次少，因此北捷去年推出「親子同行一日票」與「三五好友一日票」；北捷也與101或永康商圈合作，凡持一日票即可獲贈小禮物，藉可鼓勵民眾搭乘捷運，去年的運輸收入才因此增加。
吳俊佑表示，市長柯文哲上任後要求，強調北捷商業極大化，彌補運輸本業虧損。因此北捷去年開始擴展附屬事業與業外收入，包括將北捷站內的辦公空間出租，作為商業空間使用，一年增加6800萬收入；由快取寶經營的「三溫層購物自取櫃」進駐北捷108站，北捷並收取租金，收入增加1500萬。吳俊佑表示，北捷的商業空間增加，人潮因此增長，接著廣告就會進駐。他說，藉由業外收入彌補本業虧損，他說，北捷從104年的盈餘5億，增為105年的15億。
北捷表示，木柵線民國85年通車，當時日運量為4萬人次；營運第5年後，淡水線、中和線、新店線、南港線與板橋線（龍山寺-新埔）等線通車，日運量人次增為73萬；營運至今，捷運路網已成型，日運量可達195萬人次。吳俊佑說，捷運搭乘人次逐年增長，但也隨著捷運路網成形，因此每年要提撥一筆重置基金，做為日後北捷購買新車廂的費用，才造成北捷運輸本業年年虧損。
此外，吳俊佑說明，捷運路網中也有分賺錢與不賺錢的路線。由於台北市的商業行為較強，賺錢的路線多是在台北市境內，位在新北市內的捷運路段則不賺錢，像是板南線土城段就是一例。
吳俊佑說，去年總搭乘人次為7億3000萬，意指，平均票價只要從現行的23漲到為23.5元，捷運運輸本業就不會虧損。但目前由於北市府的政策方向，暫時不會調漲捷運票價。
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標題：本業年年虧損 北捷：票價漲5毛就會賺
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