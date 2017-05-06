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世界紅十字日 紅十字會表揚千名志工及捐款善人
2017-05-06 21:43
〔記者楊綿傑／台北報導〕每年5月8日是世界紅十字日，紅十字會今於劍潭活動中心舉辦志工表揚大會，今年共有1129位捐款人、志工及團體接受表揚，場面盛大熱烈。
今年獲得獎章表揚的台北市立松山高級中學教師郭靜靜，帶領學生社團上山下海，到中國陝西偏鄉輔導學童，趁著週末空檔照顧流浪狗，期望高中學子除了苦讀升學，都能活出人生最棒的深度與彩度，其中松山高中紅十字會青少年服務隊社團青少年志工王如茵更是表率，剛以學測74級分，推甄上了自己立志要讀的台大獸醫系。
紅十字會表示，所有勸募專案及支出，皆來自善心人士及團體默默的捐款與支持。在今年受表揚的捐款人中，有一位高齡103歲的錢老太太非常關注公益，從2008年汶川地震起，就默默捐款支持紅十字會國內外大小賑濟專案，至今已捐款285萬元。
另一位家住雲林、並不富裕的蔡太太，更是不顧自己已罹患乳癌末期，13年來把老公遺留下的百萬遺產捐得精光，也未留給獨生女。而住在新北市淡水的談爺爺，夫婦倆省吃儉用，近10年來不但捐了近150萬元支持賑濟專案，更預立遺囑，將一輩子的所有儲蓄保險908萬多元，在身後全數託付紅十字會行善。
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