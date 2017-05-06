| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

台南北門高中校慶 鹽分地帶文學家羊子喬贈書

北中在圖書館設有台南鹽分地帶文學專區。（記者楊金城攝）

2017-05-06  21:43

〔記者楊金城／台南報導〕國立北門高中今天慶祝71週年校慶，台南鹽分地帶文學作家的校友羊子喬（楊順明）贈書給北中鹽分地帶文學專區收藏，期待學弟、妹了解台灣文學、鹽分地帶的作家，愛上文學。

羊子喬說，唸北中時被國文老師在課堂上罵得很慘，老師看不起他寫的散文、新詩等新文學創作，私底下卻很欣賞他，稱讚他寫的還不錯，讓他很感謝老師的嘲諷讓他在新文學路上一路成長。

羊子喬笑著說，政治家的銅像在時代改變時會被斬首，只有文學家、藝術家、音樂家的銅像不會被砍頭；文學是和環境、社會、土地連動，鼓勵學生接觸文學。

羊子喬將他寫的鹽分地帶文學作品《鹽田裡的詩魂》等21本書，贈送給北中校長朱水永；北中設有鹽分地帶文學專區，今年是第4年獲贈藏書。

羊子喬說，期待北中以後成立鹽分地帶作家研究中心，讓學生了解台灣新文學的發展史、鹽分地帶作家的故事。

相關影音

廣告
  • 羊子喬（右）贈書給北中校長朱水永（左）。（記者楊金城攝）

    羊子喬（右）贈書給北中校長朱水永（左）。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北門高中 台南 羊子喬 贈書 鹽分地帶文學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：台南北門高中校慶 鹽分地帶文學家羊子喬贈書


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.