台南北門高中校慶 鹽分地帶文學家羊子喬贈書

北中在圖書館設有台南鹽分地帶文學專區。（記者楊金城攝）

2017-05-06 21:43

〔記者楊金城／台南報導〕國立北門高中今天慶祝71週年校慶，台南鹽分地帶文學作家的校友羊子喬（楊順明）贈書給北中鹽分地帶文學專區收藏，期待學弟、妹了解台灣文學、鹽分地帶的作家，愛上文學。

羊子喬說，唸北中時被國文老師在課堂上罵得很慘，老師看不起他寫的散文、新詩等新文學創作，私底下卻很欣賞他，稱讚他寫的還不錯，讓他很感謝老師的嘲諷讓他在新文學路上一路成長。

羊子喬笑著說，政治家的銅像在時代改變時會被斬首，只有文學家、藝術家、音樂家的銅像不會被砍頭；文學是和環境、社會、土地連動，鼓勵學生接觸文學。

羊子喬將他寫的鹽分地帶文學作品《鹽田裡的詩魂》等21本書，贈送給北中校長朱水永；北中設有鹽分地帶文學專區，今年是第4年獲贈藏書。

羊子喬說，期待北中以後成立鹽分地帶作家研究中心，讓學生了解台灣新文學的發展史、鹽分地帶作家的故事。

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